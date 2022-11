Hallan calcinado a Ernesto Cipriano, abogado desparecido en Xalapa

Calcinados, así fueron encontrados los restos del abogado Ernesto Cipriano, desaparecido desde el pasado 4 de agosto.Fuentes allegadas al caso confirman que una de las líneas de investigación por parte de las autoridades es que podría tratarse de una víctima de desaparición forzada, es decir, perpetrada por policías.Se confirmó que los restos fueron entregados a sus familiares tras una serie de pruebas de ADN, tanto en la Fiscalía General del Estado (FGE) como de manera externa.Dichas pruebas arrojaron una compatibilidad no mayor al 70 por ciento con sus familiares directos, de acuerdo con información obtenida, también hubo comparación de huellas, donde la coincidencia fue mayor.En efecto, debido a que las coincidencias de ADN no fueron cubiertas al 100 por ciento, la familia determinó que un laboratorio privado e incluso la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizara pruebas paralelas obteniendo prácticamente los mismos niveles de compatibilidad.La información obtenida también refiere que los restos fueron encontrados en la zona de Carrizal el pasado 7 de agosto y este mismo jueves, tras la identificación final, fueron entregados y trasladados por sus familiares a Orizaba, para ser sepultados.Además, se indicó a este medio que la carpeta de investigación que abrieron las autoridades después de que confirmaron que era el abogado, indica que presuntamente hubo tortura y que se trataba de una desaparición forzada.La desaparición del jurista se conoció días después de ocurridos los hechos y el 30 de agosto pasado, su rostro hizo parte del tapete de aserrín que familiares de personas desaparecidas realizaron en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.El abogado, con 33 años al momento de los hechos, presuntamente desapareció cuando conducía su vehículo particular en esta capital, vehículo que posteriormente fue encontrado en la colonia Rafael Lucio el 26 de ese mismo mes.Los testimonios de sus familiares y allegados indican que Cipriano González se dirigía aquel 4 de agosto a una junta con unos clientes, en el despacho donde laboraba.La pareja del joven declaró en su momento que incluso ambos ya tenían planes para el momento de encontrarse esa noche, de ahí que desde el principio hayan descartado que se fue por su propio pie.Agregó que, al dejar de tener comunicación con él, se trasladó a su domicilio por la noche y no encontró indicios de su pareja. Por la mañana, nuevamente acudió para ver si había llegado a dormir, pero nuevamente no estaba en la vivienda.Sin embargo, también se indicó que el departamento fue saqueado la tarde del viernes, pues testigos reportaron que personas no identificadas habrían ingresado aparentemente con el propio juego de llaves del joven; en el lugar también avistaron una patrulla de la SSP.El abogado no había recibido, según su familia, amenazas de ningún tipo de parte de sus clientes, con quienes veía sobre todo asuntos de carácter civil y mercantil.Al respecto, una fuente allegada al caso confirmó que dentro de la investigación se indaga una línea relacionada con desaparición forzada.“Asentaron en la carpeta de investigación por desaparición forzada y tortura, así como homicidio”, confirmó la fuente.