Hallan fosas en terreno particular ubicado en límites de Mariano Escobedo y La Perla

Tras el hallazgo de dos bolsas negras descubiertas la semana pasada de donde se desprendían olores putrefactos, un Juez de Distrito liberó una orden de inspección a un terreno particular ubicado en los límites de Mariano Escobedo y La Perla, confirmando la recuperación de dos cuerpos putrefactos.



Hasta el predio ubicado en calle Rodolfo Lozada, esquina con calle Orizaba se trasladó personal de la Fiscalía y peritos para realizar la inspección, descubriendo los restos humanos de dos hombres, hasta el momento sin identificar.



El predio fue asegurado el pasado 7 de julio, luego del reporte de olores fétidos de peatones que pasaban por el lugar.



Al lugar se trasladaron elementos preventivos, pero al ser un terreno particular no se logró la recuperación de las bolsas ni saber el contenido hasta esta tarde en que se confirmó el operativo.



Personal de la Fiscalía inició las diligencias correspondientes, descubriendo los cuerpos, aunque no se descarta la posibilidad de que el predio tenga fosas clandestinas, por lo cual en breve se iniciarán labores de inspección.



Los cadáveres fueron trasladados a las instalaciones del SMEFO de Orizaba, en calidad de desconocidos y a la espera de que sean identificados por sus familiares. Cabe mencionar que se investiga también la propiedad del predio a fin deslindar responsabilidades.