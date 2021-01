Hallan pieza arqueológica de 2 metros en comunidad Hidalgo Amajac, en Álamo

Campesinos del ejido Hidalgo Amajac, ubicada en la ruta Álamo-Ojite-Tuxpan, realizaron importante hallazgo de una pieza tallada en piedra, oculta casi a ras de suelo y perfectamente conservada.



Los primeros reportes refieren que se trata de una pieza arqueológica de 2 metros de alto y 48 centímetros de ancho, misma que quedó a resguardo en un domicilio particular en la misma localidad.



El hallazgo ocurrió este viernes y durante la tarde a través de mensajes de WhatsApp fueron compartidas algunas imágenes, pero hasta ahora aparentemente no se ha informado de manera oficial a ninguna autoridad.



De manera extraoficial se conoció que la pieza fue localizada en una parcela del señor Alejandro Céspedes Reyes, de donde fue extraída con uso de un tractor agrícola, para quedar en resguardo del domicilio del señor César Cabrera Cruz.



En las imágenes que se han divulgado se observa que el vestigio fue extraído de manera muy rudimentaria, incluso se aprecia que, al asegurarla con cinchos, una persona le coloca encima el pie derecho durante las maniobras.



Consultado al respecto, el Cronista de la Ciudad y directivo de Casa de Cultura, José Gabriel Gómez Corrales, mencionó que oficialmente no se les ha informado del hallazgo, aunque dijo tener conocimiento pues las fotografías se han hecho circular.



Bajo su apreciación, el también autor del libro bibliográfico “Ciquaque, hoy Álamo. El nombre que se negó a morir”, añadió que es una pieza evidentemente de la cultura huasteca y, sin duda, de gran valor.



Lo ocurrido este 1 de enero en Hidalgo Amajac hace recordar que el 18 de abril de 1985 también se localizó una pieza similar en la comunidad Piedra Labrada, del vecino municipio de Cerro Azul.



Identificada como Cuextécatl, la escultura prehispánica es de 2.27 metros de altura y 73 centímetros de ancho. Junto con otros vestigios, esta pieza se exhibe en improvisado cobertizo en Piedra Labrada.



Asimismo, unos kilómetros más al norte, pero en esta misma región huasteca, en 1896 fue encontrado en la localidad Zaragoza, municipio de Naranjos, el monolito denominado “Sol Poniente”, mismo que actualmente se exhibe casi a la intemperie en la localidad de Amatlán, antigua cabecera municipal.



Esta pieza precortesiana mide 1.73 metros de altura, su anchura a nivel de los hombros es de 54 centímetros, mientras que a nivel de los codos es de 64 centímetros.