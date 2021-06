Han muerto 9 mil 952 veracruzanos por COVID-19

Al corte de las 19:00 horas, la Secretaría de Salud (SS) reporta 62 mil 969 (+ 158 nuevos) casos confirmados de COVID-19 en la entidad, de 144 mil 605 eventos analizados.



En cuanto a la incidencia de contagios activos, se consideran positivos 736 y sospechosos 264. Ahora son 51 mil 610 pacientes recuperados y mil 407 en vigilancia.



Los fallecimientos suman 9 mil 952 (+ 7 nuevos), al tiempo que se contabilizan 70 mil 869 resultados negativos y 10 mil 767 sospechosos acumulados.



Etapa 3 del Plan Nacional de Vacunación



Continúa la inmunización de personas entre 50 y 59 años, así como los de 40 a 49 y mujeres embarazadas. Acude al módulo que te corresponda según la primera letra de tu apellido paterno y en los días estipulados.



Veracruz:



- 16 de junio F a la J.

- 17 de junio K a la Ñ.

- 18 de junio O a la S.

- 19 de junio T a la Z.



El sábado 19 (único día) recibirán la inyección quienes por discapacidad o enfermedad no puedan trasladarse a los puntos designados.



Mientras que a los habitantes de Coatzacoalcos se les recuerda que este miércoles 16 será el último día para su segunda dosis, de 08:00 a 18:00 horas.



Etapa 4 del Plan Nacional de Vacunación



Las primeras dosis para el grupo de 40 a 49 años y embarazadas quedaron programadas de la siguiente manera.



16 de junio:



• Coatepec (sede), Teocelo y Xico.



16 y 17 de junio:



• Acayucan (sede), Oluta y Soconusco.



Solamente los habitantes de Maltrata y Aquila serán vacunados los días 16 y 17 de junio, considerando desde 40 hasta 59 años de edad; la sede estará en la primera de dichas cabeceras.



Ante síntomas por coronavirus no dudes en llamar al 800 0123 456; igualmente puedes consultar las convocatorias del Plan Nacional de Vacunación y el Semáforo Epidemiológico en el sitio http://coronavirus.veracruz.gob.mx.



¡Está funcionando, no aflojemos!