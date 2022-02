Hartos, policías de Coatzacoalcos arremeten contra Director Interino de la corporación

Jorge Javier Quijano Ríos, quien fungía como encargado interino en la Policía Municipal de Coatzacoalcos, fue sacado a golpes de las instalaciones por elementos descontentos con su actuar.En el marco de la manifestación ocurrida este jueves por la mañana en la corporación, los municipales reclamaron al director, Luis Enrique Barrios Ríos, que personas como Javier Quijano y otro joven más que fue identificado como Javier Villagrande, quien se desempeñaba como "capacitador", permanecieran en el lugar sin portar el uniforme y además, pasando por encima de ellos sin tener cargos de renombre.En el calor de los reclamos, los uniformados pidieron que Quijano Ríos y el "capacitador" salieran de las instalaciones en tanto no tuvieran un nombramiento oficial y sobre todo, mientras no portaban el uniforme.Sin embargo, en cuestión de segundos la situación se tornó violenta y a empujones ambos personajes fueron sacados de las instalaciones.No obstante, Quijano Ríos en su afán de defenderse golpeó a un elemento de un codazo en la cara, lo que provocó que los compañeros se fueran sobre él a golpes.El sujeto fue no sólo golpeado e insultado, sino esposado y trasladado a la cárcel preventiva acusado por los policías municipales de ultrajes a la autoridad al haber lesionado en la cara a un elemento.Los uniformados aseguraron que antes de que Ríos Barrios llegara como director, Jorge Javier Quijano los humillaba, insultaba y sobajaba.