Hartos por falta de agua, colonos bloquean calle en colonia de Veracruz Puerto

Por 3 años sin agua en sus hogares, protestaron habitantes de la colonia Pocitos y Rivera bloqueando la avenida J.B Lobos con calle 13, para exigir a al Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (MAS) y al Ayuntamiento de Veracruz dar solución a su problema de agua.Los últimos días se ha intensificado el problema del vital líquido en la zona, ya que los afectados mencionaron que los piperos encargados de llevarles para solventar la carencia en sus hogares, empiezan a cobrarles cuando debía ser gratuito.Molestos, los afectados se plantaron con cubetas, cuerdas y palos para extenderse por toda la avenida J.B Lobos que comunica a la zona poniente con el primer cuadro de la ciudad para impedir el tránsito bajo una temperatura de más de 40 grados.Adultos en muletas, señoras de la tercera edad, no reparaban en lanzar acusaciones y responsabilidades contra el Ayuntamiento de Veracruz y Grupo MAS.Alegaron que el pozo y su tanque que los abastece está abandonado, aunado a la falta de presión.“Somos usuarios regularizados y el recibo del agua llega puntualmente mes con mes pero no tenemos agua. Desde que llegó Grupo MAS tiene abandonado el pozo que nos distribuye el agua, así que no tenemos servicio. Antes caía por las noches y acumulábamos agua para todo el día pero desde hace tres meses que se va por días y semanas. Ahorita tenemos nueve días que no tenemos agua ni para lavarnos las manos. Exigimos solución”, reclamó Carmen.Continuaron diciendo que siguen pagando los recibos del agua de manera regular a pesar de las carencias, por lo que creen injusta la manera que el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento no les brinda el servicio de manera normal.