Hasta ahora, Bomberos de Coatepec no han atendido percances con pirotecnia

El Cuerpo de Bomberos y la Región no ha atendido incidentes derivados de la quema de pirotecnia, informó el comandante, Diego Solano Montano.“En Coatepec no se han registrado estos incidentes, no ha habido incidentes por pirotecnia”, acotó.Entrevistado, dijo que este año no se ha observado tanta venta de pirotecnia como en años anteriores, por lo que insistió que la ciudadanía debe hacer conciencia y evitar usar estos artefactos.“Durante estos días no se ha observado tanta pirotecnia como en otros años, no sé si sea por la pandemia pero tampoco se ha observado mucha gente vendiendo estos artefactos, no ha sido como otros años”, detalló.Asimismo, reiteró el llamado a la población para extremar precauciones, pues recordó que durante esta época de frío se prenden fogones, se cocina con leña y se usan aparatos eléctricos para entrar en calor.“Esto provoca incendios, entonces exhortar a la gente a tener cuidado, faltan algunos días de festejos”, finalizó.