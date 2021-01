Hasta ahora, indígenas no han sido considerados para participar en elecciones

Representantes de Pueblos Indígenas del Estado de Veracruz lamentaron no ser tomados en cuenta para el próximo proceso electoral 2020-2021.



De acuerdo con el presidente del Consejo Indígena del Valle de Uxpanapa, Ariel Zamora Estillado, fueron totalmente excluidos para participar en las próximas elecciones, problema que viven desde hace años y que consideran discriminación.



"Siempre los partidos buscan a viejos lobos de mar, a quienes tengan el dinero, a quien tenga cómo comprar. Los partidos políticos no nos toman en cuenta ni por dinero ni por piedad. Somos excluidos. Es discriminación".



Por ello, solicitaron a las instituciones políticas cumplir con el artículo segundo constitucional, donde los obliga a que se postule un candidato indígena.



"Queremos que postulen un candidato originario, autóctono de los pueblos indígenas, porque hemos tenido casos en materia política que con tal de subsanar este requisito, los partidos políticos imponen a alguna persona que tenga o que se haga autodenominar indígena y que no tiene nada de indígena".



Información completa más tarde...