Hasta este domingo, xalapeños podrán tramitar actas de nacimiento para sus mascotas

El oficial del Registro Civil de Xalapa, José Luis Martínez Corona, informó que este sábado y domingo estarán recibiendo más solicitudes para expedir las actas de nacimiento de mascotas.En entrevista telefónica, indicó que ayer viernes la ganadora del concurso de "oficial de Registro Civil por un día" expidió 175 documentos de este tipo a quienes llevaron a sus animalitos a su sede principal y en redes sociales cerca de 40 mil usuarios pidieron información para poder hacer el proceso."Este fin de semana 30 de abril y 1° de mayo, vamos a estar recibiendo todas las solicitudes y las actas se van a elaborar para ser entregadas a partir del martes 4 de mayo de manera gratuita a todos los que se inscriban", manifestó.Martínez Corona recordó que esta actividad se lleva a cabo con motivo de la celebración del Día del Niño y por instrucciones de la Dirección General del Registro Civil en Veracruz, que busca fomentar el cuidado hacia los animales desde temprana edad."Las personas solamente tienen que llegar personalmente, llenar una pequeña solicitud, los datos de la mascota, el nombre, el nombre de sus dueños, la raza y la edad para que con esos datos podamos redactar el acta, imprimirla y que vaya debidamente firmada y el día que vayan a recogerla se le tomará la huellita de su pata a la mascota", explicó.Si bien dijo que es un amplio interés de los xalapeños por obtener el documento, dijo desconocer el estimado de cuántos realmente lo tramiten pero reconoció que si son muchos solicitantes no se darían abasto para poder expedirlos."Esperamos que no sean tantas porque no nos vamos a dar abasto. El acta no es en el formato del acta normal, es en papel opalina impreso a color. Es un formato muy parecido al que se les otorga a las personas", externó.