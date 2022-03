Hasta policías de Veracruz estaban presos por ultrajes; ya los liberaron

El abogado penalista, Arturo Nicolás Baltazar, informó que este viernes fueron liberados 5 policías municipales acusados de ultrajes a la autoridad.Explicó que durante la madrugada de este viernes un juez de Control de Tuxpan varió la medida de prisión preventiva Justificada impuesta desde el 8 de agosto de 2021 contra Martín, José Israel, Francisco Javier, Pedro y Filiberto Alejando “N”.El penalista explicó que los elementos tenían el proceso penal 115/2021, imputados por ultrajes a la autoridad, homicidio en grado de tentativa, daños dolosos y posesión simple de marihuana.Cabe recordar que, en agosto pasado, 7 policías fueron procesados, además de ultrajes, por tentativa de homicidio y delitos contra la salud, cargos que el abogado negó que fueran acreditados, sin embargo, reconoció que 2 efectivos continúan privados de la libertad.Indicó que los policías salieron a través de amparos, aunque en su opinión existe resistencia del Poder Judicial del Estado para poner en libertad a las personas acusadas de este delito, al no estar publicado el decreto que deroga el tipo penal de ultrajes, en la Gaceta Oficial del Estado.Los policías Martín “N”, Pedro “N”, Filiberto “N”, Francisco Javier “N” y José Israel “N”, presos desde el 7 de agosto de 2020 en diversos penales de la entidad pudieron obtener su libertad en razón de las determinaciones de un juez federal en el amparo 232/2020.“La Fiscalía no acreditó la necesidad de cautela; el día de ayer tuvimos una audiencia que duró 14 horas en la cual la jueza de amparo al dar cumplimiento a la sentencia antes referida emitida por el juez octavo de Distrito, ordenó revocar el auto de vinculación a proceso y en su lugar dictar un nuevo auto de vinculación únicamente por los delitos de ultrajes a la autoridad y posesión simple de marihuana.“Con este nuevo auto de vinculación estos 5 policías municipales después de un año y 7 meses en cautiverio pudieron recuperar su libertad”, informó.Cuestionado respecto a los demás delitos que se les imputaron a los policías, a quienes se les vinculó con un grupo delictivo, negó de manera categórica que existieran elementos para esta acusación, pues de lo contrario los elementos no habrían alcanzado su libertad. “Entonces no fue cierto”, dijo.El abogado sentenció que la omisión del Congreso de no publicar la derogación del tipo podría encuadrar en los delitos de incumplimiento de un deber legal, en tanto que los jueces que no permiten la salida de los acusados únicamente por este delito, estarían incurriendo en abuso de autoridad.