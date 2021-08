Hay 11 embarazadas en el área COVID del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz

Un total de once mujeres embarazadas o en puerperio se encuentran hospitalizadas en el área COVID del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz (HAEV).



De acuerdo con el censo COVID de dicho hospital, de fecha 19 del presente mes, hay once mujeres que se encuentran a punto de parir o que ya están en el proceso de la cuarentena, pero no han sido dadas de alta porque ingresaron contagiadas del virus SARS Cov2.



De esta cantidad tres han sido intubadas y el resto están clasificadas como graves; una de ellas falleció y su pequeño fue trasladado a cuidados intermedios y se reporta fuera de peligro.



En cuanto a recién nacidos el hospital reporta, seis pequeños que han venido al mundo en medio de esta contingencia de los cuales dos ya fueron dados de alta entre el 18 y 19 de agosto y el resto permanece en vigilancia.



Entre las embarazadas está hospitalizada una joven de 33 años originaria de Honduras.



El hospital tiene registrados de hasta ese día 113 pacientes, de los cuáles, aunque la mayoría es del municipio de Veracruz también hay otros enfermos que han llegado de municipios aledaños como Boca del Río, Medellín de Bravo, San Andrés Tuxtla, Soledad de Doblado, Tlalixcoyan, Minatitlán, Cosoleacaque y demás.



Cabe destacar que más del 90 por ciento de los hospitalizados graves por COVID no recibieron su vacuna.