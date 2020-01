Hay 2 casos sospechosos de Coronavirus en el Edomex: Salud

La Secretaría de Salud informó que en el Estado de México se analizan dos casos sospechosos por coronavirus.



Se trata de una mujer de 27 años, quien viajó a Wuhan, China y regresó al país el pasado 18 de enero, dos días después presentó síntomas de enfermedad respiratoria. El otro caso, es un joven de 14 años, quien mantuvo contacto cercano con la mujer.



Los dos mexiquenses reportan sintomatología leve, no se identificó presencia de comorbilidades, por lo que se mantendrán aislados en su casa hasta conocer los resultados de laboratorio.



José Luis Alomía, director de Epidemiología y vocero del nuevo coronavirus informó que a la fecha, en México no se han confirmado casos positivos de la enfermedad 2019-nCoV y se han descartado 7 casos sospechosos.



Recomendó a la población seguir medidas preventivas como lavarse las manos con frecuencia, usar agua y jabón, o soluciones de alcohol gel, en caso de estornudad o toser, hay que cubrir la nariz y boca con un pañuelo o en el ángulo interno del brazo.



Aconsejó evitar contacto directo con personas que tienen síntomas de resfriado o gripe y no automedicarse.