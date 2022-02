Hay 45 pepenadores en Limpia Pública de Xalapa; sindicato espera su contratación

El secretario general del Sindicato Solidaridad Urbana de Trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Xalapa, Guillermo Caballero de Jesús, indicó que están en pláticas con las autoridades municipales para que los 45 empleados que se desempeñan como "pepenadores" en Limpia Pública sean contratados de manera formal.Luego de confirmar un nuevo accidente de una persona que desempeñaba esa labor, a quien le amputaron una mano luego que el camión de la basura le pasó sobre el brazo, expuso que no es personal de "plancha" (base), aunque está siendo atendido en la clínica 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la ciudad.Si bien dijo desconocer si este "pepenador" cuenta con contrato o haga suplencias en el área, insistió que se debe atender el tema para evitar que quienes hacen este trabajo queden desprotegidos ante un accidente."Hemos tenido dos reuniones (con el alcalde de Xalapa) para ir tocando esos temas, se les está dando prioridad para apoyar en la contratación de los compañeros, son aproximadamente 35 compañeros los que necesitamos para tener completas las unidades de recolección", externó en entrevista telefónica.Se mostró confiado en que Ricardo Ahued Bardahuil atienda el tema tal como se comprometió, añadiendo que de estas 45 personas que laboran informalmente en el Aseo Urbano, a cerca de 15 las apoya el sindicato dándoles suplencias por incapacidades, permisos sin goce de sueldo o sanciones."Entonces todo el tiempo las tenemos actividad y respaldadas jurídicamente pero de ahí tenemos otras 30 personas que es necesario que se contraten", reafirmó Caballero de Jesús.Externó una vez más que es necesario que de regule esta actividad y que se den las contrataciones de dichos empleados externos, para que todos gocen de los mismos derechos."Por ahí ya tenemos un proyectito de cuántas personas van de paga, cuántas van de plancha y eso sí en las unidades recolectoras y le mencionábamos (al munícipe) para que no se quede como siempre, porque luego hacemos un análisis y a última hora no se les apoya", cuestionó el líder sindical.