Hay avances tras reapertura de caso Narvarte, asegura Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que han logrado avances al retomar el caso Narvarte, crimen ocurrido en la capital del país que dejó 5 personas asesinadas, entre ellas el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril y la activista Nadia Vera Pérez.Luego de que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez adelantó que solicitaría a la Fiscalía de Veracruz coordinarse con el organismo homólogo de la Ciudad de México para conocer los avances en la indagatoria, este domingo durante su visita a la entidad, Sheimbaum confirmó se han abocado a investigar a fondo el multihomicidio.“Ha estado trabajando muy activamente la Fiscalía General de Justicia, de hecho, estaba prácticamente cerrado el caso y la Fiscal (Ernestina Godoy) ha estado trabajando en él, y ha estado muy en contacto con la familia también, para que cualquier hallazgo que se encuentre, pueda haber una comunicación permanente con la familia”, dijo en conferencia de prensa conjunta con el Gobernador.No obstante, comentó que no podría abundar en los hallazgos obtenidos a partir de la reapertura del caso, hasta que la propia Fiscalía capitalina lo dé a conocer públicamente.El 31 de julio de 2015, en un departamento de la colonia Narvarte de la Ciudad de México, fueron asesinados Rubén Espinosa y Nadia Vera —quienes radicaban previamente en Veracruz—, además Mile Virginia Martín, Yesenia Quiroz y Alejandra Negrete.Por otra parte, Sheinbaum Pardo señaló también que en la capital del país, así como en Veracruz, la incidencia delictiva va a la baja gracias a la coordinación con la federación que permiten estos resultados.Expuso que al igual que la administración de Cuitláhuac García, en el Gobierno de la CDMX se aplican estrategias específicas además de los programas que mantienen las fuerzas federales.“Hay mucha coordinación con el gobierno de México, al igual que el gobernador Cuitláhuac, no solo esperamos lo que haga el gobierno federal, nosotros también hacemos lo que no corresponde. Al igual que Veracruz, en Ciudad de México todos los delitos van a la baja”, dijo.