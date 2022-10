Hay “bastantes” casos de pederastia contra niñas veracruzanas, alertan

El Centro Estatal de Justicia para las Mujeres (CEJUM) ha brindado atención a niñas de 12 años que han sido víctimas de violencia familiar y pederastia.En entrevista, su coordinadora, Irma Hernández Sangabriel, afirmó que han sido "bastantes" los casos que se han atendido, sin precisar la cifras van en el año.“Hay bastantes casos, hemos atendidos bastante, pero no tantos como aquellos relacionados con el delito de violencia familiar. No puedo dar una cifra exacta porque no vengo preparada, pero si gustan visiten el Centro Estatal de Justicia”, comentó al ser cuestionada al respecto.En entrevista en la premiación del Concurso de Cuentos Historia de Niñas Extraordinarias en el marco del Día Internacional de las Niñas, en el Palacio Municipal; adicionó que cuentan con el apoyo del DIF Estatal a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a través de un enlace que brinda atención las 24 horas del día.Por otro lado, Hernández Sangabriel enumeró que con el corte del pasado 12 de septiembre, el CEJUM ha brindado mil 732 servicios a mujeres en temas asesoría jurídica, atención psicológica y atención médica, cuando ha sido necesario.La funcionaria estatal reconoció que hace falta ampliar la plantilla de especialistas en este sitio, particularmente de Psicología, ya que actualmente cuentan con seis psicólogas.“Es necesario la ampliación de la pantalla laboral, todo lo demás el Gobernador y Secretario de Gobierno están atentos, ellos son los pilares del Centro, se sostiene por ellos. Actualmente hay seis psicólogas pero hacen falta más”, mencionó.Finalmente indicó que la institución a su cargo atiende a mujeres provenientes de cuatro municipios: Banderilla, Tlalnelhuayocan, Emiliano Zapata y Xalapa.