Hay campaña de la derecha contra la Nueva Escuela Mexicana: SEP

El director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga, acusó que hay una campaña y estrategia por parte “de la derecha” contra la Nueva Escuela Mexicana y hasta medios de comunicación manipulan datos.En entrevista, explicó que alegan que todos los programas tienen que ver con algo idelógico, cuando en realidad no es así."La Nueva Escuela Mexicana lo que busca es que el profesor tenga la libertad de contextualizar en su aula, los problemas que hay, con los contenidos".Agregó que no hay nada oculto en este esquema, sino que es la recuperación de otras áreas que se habían perdido."Pedimos confianza en los maestros, no tanto en los medios de comunicación que se dedican a manipular los datos. Mejor pregúntele a los maestros cómo viene el plan de estudios, cuáles son las ventajas y por qué los niños en lugar de memorizar deberían de aterrizar el conocimiento".Arriaga Navarro, explicó que el cambio radical que tiene este nuevo modelo educativo, deja a un lado la imposición de contenido y de métodos de enseñanza."Éste da libertad hacia los maestros, esto se llama autonomía profesional, para que ellos puedan desarrollar lo que saben sin tener las presiones de que se debe enseñar igual que en todos lados".En referencia a que tras un amparo se frenaron los pilotos de este modelo educativo en algunas escuelas, apuntó que es una pena que las organizaciones civiles ha perdido el rumbo y no se preocupan por mejorar la situación de la sociedad."¿Qué ganan con un amparo para detener los ejercicios, para saber si este modelo educativo debe ser ajustado en algunas cosas. ¿Acaso hubieran preferido que los programas se aplicaran sin un pilotaje?"Este día el funcionario acudió a Orizaba a brindar una charla a docentes y demás interesados en este nuevo modelo educativo, la cita fue en el Teatro Metropolitano, el cual estuvo lleno en su totalidad.