Hay consecuencias por ignorar recomendaciones, advierte CEDH

A pesar de que ocasionalmente hay alguna autoridad que se niega a admitir una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), los ciudadanos no están indefensos, aseguró el delegado de la Comisión Étnica de Derechos Humanos de la región de Zongolica, Jácome Norberto Lara García.Refirió que debido a que las recomendaciones no son vinculatorias, algunas autoridades piensan que si no la aceptan no pasa nada, “pero no saben que existen recursos y pueden ser llamados en este caso ante el Congreso de la Unión”.Explicó que cuando una autoridad no acepta la recomendación de la CEDH para resarcir el daño del que se trate, entonces el caso se envía a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde se puede solicitar al Congreso que se le llame.Indicó que afortunadamente son pocas las veces en que las autoridades incurren en esta situación y por ejemplo hace años se tuvo un caso contra SESVER, en tanto que actualmente está pendiente uno de las autoridades de Mixtla de Altamirano.Recordó que se trata de un problema que se originó en el 2017, en donde las autoridades incurrieron en daños a una propiedad privada de un campesino, ya que al hacer un camino afectaron sus cultivos.Por ese caso, mencionó, se emitió una recomendación de la CEDH a la pasada administración, pero el presidente del Consejo Municipal, Crispín Hernández Sánchez, la rechazó con el argumento de que era otra administración y otras autoridades.Mencionó que se sabe perfectamente que las administraciones cambian, pero en este caso el Ayuntamiento es una persona moral y como tal debe restituir el daño.Cabe recordar que por ese caso el ex funcionario fue citado ante el Congreso de la Unión, en tanto que su hermana, la actual presidenta municipal, tendrá que recibir la recomendación y reparar el daño al quejoso.