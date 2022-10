Hay desabasto de uniformes escolares, en Xalapa

Empresas de venta de uniformes escolares arrastran un desabasto desde el inicio del actual ciclo escolar, advirtió el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Xalapa, Carlos Arturo Luna Gómez.El dirigente de la CANACO explicó que dicho fenómeno es consecuencia del desabasto de tela en el país, debido a una parálisis y una baja producción en las maquiladoras por las medidas restrictivas por el COVID-19.“De hecho a nivel nacional hay un desabasto de telas y los uniformes no están llegando en tiempo y forma, por lo menos aquí, con los agremiados (de la Canaco)”.Luna Gómez admitió que no todos los estudiantes regresaron a la escuela en uniforme, sino que muchos padres y madres optaron por enviarles vestidos con ropa informal.“Todavía continúa y lo que sucede es que las grandes maquilas están a marcha forzadas porque hay que recordar que son tres generaciones que no tuvieron uniforme, no hubo un mercado bueno para los productores y la maquila”.De este modo, la demanda de tela rebasó a la producción de textiles en el país, y por lo tanto, la maquila trabaja “a marchas forzadas”.“Hay una cuestión de desabasto e inclusive hay escuelas dentro de Xalapa que no tienen sus chicos uniformados porque no ha habido una respuesta por parte de los productores de uniformes porque a nivel nacional no hay abasto de telas”.Explicó que han sido al menos seis las casas de venta de uniformes que han admitido que no tienen el abasto de materia prima, dado a que como pequeños productores no sobresalen en los pedidos de las grandes maquilladoras.“A menor oferta y mayor demanda los precios incrementan y los que más ganan son las maquilas al final del día y si hay falta de oferta, se ha incrementado (el precio)”.