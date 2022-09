Hay falsos trabajadores de CMAS o CFE en Xalapa, advierte Alcalde

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil alertó sobre delincuentes que se hacen pasar por trabajadores de dependencias como Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) o la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a fin de entrar a las casas y robar.Señaló que han recibido denuncias de ciudadanos que habitan en la zona de Pípila, en el Centro de la ciudad, por lo que le pidió a los capitalinos estar pendientes y cerciorarse que son empleados públicos los que acuden a sus domicilios."Que tengan cuidado porque han ido a tocar puertas personas que se dicen que van de alguna dependencia de agua o de la luz, que vengo a checar tu recibo, y de repente (las personas) no tienen malicia y los dejan entrar y nada más se robaron el medidor o se robaron otra cosa", indicó en entrevista.El munícipe xalapeño reiteró su llamado a los ciudadanos a tener cuidado y estar seguros que realmente se trata de personal municipal o de la empresa productiva del Estado."Verificar primero que van de parte de, conocen el nombre de algún familiar, dan el nombre, y dicen: vengo a arreglar la luz y pásenle y no, que no los dejen entrar", reafirmó.Ahued Bardahuil afirmó que estás quejas se están atendiendo a fin de contener la situación, haciendo los rondines y con presencia policial, algo que aseguró no sólo se realiza en centro, sino también en colonias populares."Aunque sea una sola incidencia pero los alertamos y les decimos que tengan cuidado que no vaya alguien a nombre (de estas dependencias), si no corroboran", comentó una vez más al tiempo que sostuvo que las personas que vivan esta problemática de inseguridad, ya dejan de sentirse seguras de vivir en esta ciudad.Por ello, recordó también que ya cuentan con comités ciudadanos y alarmas vecinales para alertar a sus propios vecinos y a la policía sobre la presencia de personas posiblemente delincuentes en sus lugares de residencia."En la primera etapa se compraron 500 y ya se están instalando en las colonias y han dado buen funcionamiento. La alerta llega a la Policía, llega desde el celular, le activa a la alarma y se emite una señal que llega a Protección Civil y a la Dirección de Seguridad Ciudadana, y vamos a intensificarlo porque sí ayuda mucho", aseveró.