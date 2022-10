Hay finanzas sanas y transparencia con cuotas de Cluster Palma Rizada, afirman

At'n. Al Calor Político (El poder de la verdad)Joaquín Rosas Garcés/Director GeneralCC. Arturo Rosas Velázquez/SubdirectorArturo Benjamín Pérez/Coordinador de PublicidadCésar Octavio Rosas Velázquez/Coordinador de SistemasRespecto a la publicación emitida el 26/Oct/2022 en su portal de internet y redes sociales con el siguiente título: Le "arrebatan" dinero de cuotas a vecinos, en Veracruz Puerto.El Consejo Directivo de la Asociación Civil creada para la administración de cuotas de mantenimiento en el Cluster Palma Rizada del Fracc. Rincón de Palma Real en Veracruz, Ver. solicita a través del presente su derecho de réplica y categóricamente puntualizar lo siguiente:1.- La Asociación Civil fue creada para la administración de cuotas de mantenimiento del Cluster Palma Rizada y constituida legalmente el 23/Sep/2019. Por lo que no existe ninguna administración ni domicilio FANTASMA como lo demuestran el Acta Constitutiva y Cédula de Identificación Fiscal.2.- A partir de la constitución de la persona moral, se administran los recursos desde una cuenta bancaria creada a nombre de esta Asociación Civil y los condóminos que pagan sus cuotas mensuales de mantenimiento lo hacen a través de esta cuenta.3.- El Consejo Directivo elegido de manera inicial, generó un daño patrimonial en los recursos depositados de las cuotas de mantenimiento por más de $50,000 (Cincuenta mil pesos), mismos que fueron evidenciados en Asamblea General que se desarrolló bajo los protocolos establecidos en fundamento de los estatutos legales, donde se determinó por UNANIMIDAD la expulsión y destitución de cargos otorgados en el Consejo Directivo de esta Asociación Civil, debido a la situación de abandono, presunto fraude y mal manejo de los recursos. Por lo anterior se votó por nuevos miembros del Consejo Directivo.4.- Posterior a la expulsión y destitución de cargos en el Consejo Directivo de esta Asociación Civil, las personas que fueron expulsadas y destituidas de sus cargos han pretendido formar grupos antagónicos que no han sumado más de 5 personas y siempre han fracasado sus intentos de generar desinformación e inestabilidad, puesto que perdieron la credibilidad entre los vecinos. El mayor interés de este grupo antagónico es continuar sin pagar sus cuotas de mantenimiento que ascienden los $100,000 (Cien mil pesos) y más de $550,000 (Quinientos cincuenta mil pesos) para el resto de deudores, sin embargo exigen disfrutar áreas comunes y amenidades que solo se mantienen con las cuotas que algunos Condóminos estamos erogando mes con mes.5.- El actual Consejo Directivo elegido por UNANIMIDAD en Asamblea General recibimos el Cluster en total abandono y con 40 centavos en la cuenta de banco. Situación que durante estos últimos 20 meses se ha revertido y el Cluster Palma Rizada es considerado uno de los mejores del fraccionamiento a la vista de todos, con finanzas sanas, rendición de cuentas de manera mensual y convocatorias cuatrimestrales para participar en Asamblea Presencial para tomar decisiones de nuestro Cluster, de acuerdo a lo establecido en los estatutos del acta constitutiva de esta Asociación Civil.6.- El actual Consejo Directivo está formado por miembros honorables, respetuosos, honestos y transparentes por lo que contamos con el respaldo de más de 70 Condóminos y cada vez se suman más personas para pagar sus cuotas de mantenimiento vencidas.7.- Han sido atendidas varias quejas realizadas por el grupo de choque minoritario ante instancias como el Municipio de Veracruz y algunas otras instancias que en todo momento hemos tenido el FALLO A NUESTRO FAVOR por una simple razón: EL PODER DE LA VERDAD!!!Estimado Director de "Al Calor Político" Joaquín Rosas Garcés, agradezco mucho puedas atender nuestra petición de publicar el derecho de réplica que expusimos en el presente escrito aclaratorio.Recibe un cordial saludo,Nosotros no nos escondemos en el anonimato!!!AtentamenteLic. Jorge May Lara (Presidente interino/Secretario Consejo Directivo Palma Rizada).C.P. Jesús Muñoz Castañeda (Tesorero Consejo Directivo Palma Rizada).