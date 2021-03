Hay gobiernos municipales que estarían involucrados con crimen: Cuitláhuac

Como parte del plan para garantizar la seguridad de candidatos en las campañas y comicios del 6 de junio y evitar que el crimen organizado se infiltre en el proceso, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez dio a conocer que este miércoles iniciaron el estudio y análisis de la situación en cinco municipios del sur.



En entrevista, al término de la reunión de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz, enumeró que se trata de Soconusco, Texistepec, Acayucan, Sayula de Alemán y San Juan Evangelista.



“Tenemos información a fin de hacer un estudio completo que nos permita dirigir operativos generales, regionales, locales e identificar objetivos en todo el Estado. Con esto estamos iniciando en el sur, dentro de la estrategia general que planteé en Xalapa ante los medios”, expresó.



El titular del Ejecutivo recordó que este plan se suma al que lanzó el Gobierno Federal para dar seguridad a los contendientes que busquen alguna diputación o un cargo en los Ayuntamientos.



“Ya tenemos otras partes avenadas, esta estrategia estatal tiene alrededor de cinco puntos del nivel estatal, que se van a complementar con los lineamientos generales del plan federal”, explicó.



García Jiménez aclaró que no se trata de brindar seguridad exclusiva a los candidatos, sino que esto se enmarca dentro del esquema de protección a la ciudadanía; y añadió que hasta el momento no se han defendido los abanderados de los partidos y no han sido registrados ante las autoridades comiciales.



Además, señaló que más que “focos rojos”, hay lugares de la Entidad donde han tenido información de que podría existir algún involucramiento entre el Gobierno Municipal y la delincuencia organizada.



“No podemos sustituir las instancias de procuración de justicia, lo que hacemos es un análisis para dirigir los operativos de seguridad y es lo que hemos estado haciendo aquí en el sur con esos municipios”, abundó.



Reiteró que llevarán a cabo dos acciones: una previo al inicio de las campañas federales, el próximo 4 de abril y la otra previo al comienzo de las locales, el 4 de mayo.