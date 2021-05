Hay más fosas clandestinas cerca de Xalapa pero saturación paraliza a Fiscalía

La directora del Colectivo Solecito, Lucía Díaz Genao, informó que localizaron un nuevo punto positivo de fosas clandestinas en un predio cerca de Xalapa, donde ya localizaron restos humanos.



En entrevista, precisó que a pesar de que tienen la intención de empezar labores no pueden debido a que la Fiscalía General del Estado no tiene capacidad para el resguardo de los cuerpos que sean exhumados.



“Tenemos otro punto que de hecho dio positivo pero no lo podemos explorar ahorita porque hay una saturación en Servicios Periciales. Estamos esperando que echen a andar el Centro de Identificación Forense en Nogales pero de todos modos es necesario exhumarlos porque las condiciones no son las ideales para mantener los restos”, dijo.



Al momento, el punto está resguardado por la Policía Ministerial pero se requiere que una vez localizados y retirados los "tesoros", lleven el proceso adecuado por parte de la Policía Científica y esperan que con el Centro de Identificación Forense en Nogales pueda adelantarse este proceso.



Díaz Genao señaló que debido a las condiciones del terreno los restos se conservan mejor.



"Esta cerca de Xalapa. De entrada no pudimos seguir, tuvimos que detenernos pero sí encontramos restos y quedaron más restos, (...) ese lugar está cuidado porque como es cerca de Xalapa el clima no es tan imperdonable; se pueden quedar un poquito más. Se encontraron dos pero hay más", dijo.



Una vez que se cuente con la capacidad por parte de las autoridades para el resguardo de los restos el Colectivo desplegará una nueva brigada en la zona, en donde se trabajará como lo hicieron en Colinas de Santa Fe y como lo hacen en Arbolillo.