Hay que analizar, ayudados por Dios, causas de los males que nos aquejan: Obispo

Este año, la celebración de San Miguel Arcángel, quien para los católicos es patrono de Orizaba y de la diócesis orizabeña, será diferente; sin embargo, eso no detendrá los anhelos del corazón de los fieles quienes le pedirán que se acabe la pandemia del COVID-19 pero también la de la confrontación de las ideologías que dividen, el uso del pobre, la violencia, el odio, la maldad, la injusticia, la indiferencia el abuso y otros signos del mal.



En este sentido, el obispo Eduardo Cervantes Merino pidió que se celebre este mes junto con las fiestas patrias, la Biblia y a San Miguel pero con fe y esperanza en Dios, analizando la situación social, cultural, económica, política y religiosa actual.



"No desalentados o con amargura sino analizando las causas de los males que están aquejando y buscando soluciones a la luz de la palabra de Dios".



De igual forma, hizo un llamado a no dejarse cautivar por los maestros en las oscuras artes de la propaganda que pretenden incluso usar la religiosidad con fines partidistas, sino que exhortó a los fieles a ser responsables en la construcción de una sociedad marcada por la solidaridad, el amor, el perdón, la justicia y demás valores.



Recordó que fiestas como las de San Miguel Arcángel, dan identidad a la comunidad y favorecen el sentido de pertenencia que actualmente es muy fácil de perder. "Muchas situaciones de violencia y falta de solidaridad que se viven, tienen su origen entre otras causas por no descubrirnos hermanos o no sentirnos miembros de la comunidad, sentirnos ajenos y, a veces, hasta como enemigos".



Por eso dijo que se pide a Dios que todos se puedan ver como hijos del mismo padre, hermanos entre todos y libres de la pandemia, siendo responsables los unos de los otros del cuidado de la salud y del medio ambiente.