Hay que cuidar a mascotas del frío: Animalistas

La encargada del refugio “Maussi Rescate Animal”, Araceli Jiménez, exhortó a la población a evitar dejar a sus mascotas a la intemperie, pues ya se empiezan a registrar bajas temperaturas.Recordó que en esta época suele haber un mayor número de denuncias por animales que sufren este tipo de maltrato.“En esta temporada suelen hacer las denuncias porque los animales están afuera con frío y amarrados”, acotó.Por ello, señaló que se les pide a quienes tengan mascotas a colocar un techo para que los animales puedan resguardarse y evitar amarrarlos bajo la llovizna o cerca de ríos.“Que los animales no se encuentren a la intemperie en estas fechas de frío, que tengan un techo donde taparse, que no sea una lámina, sino un pedazo de lona, donde se resguarden del frío con un cartón porque las temperaturas siguen bajando y viene la temporada más fría. Que, si los amarran porque eso no lo podemos evitar, les tengan una casa, agua y comida”, finalizó.