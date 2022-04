Hay que dar el “último jalón” en la vacunación, instará AMLO a gobernadores

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este lunes de reunirá con todos los gobernadores para discutir temas de salud, entre éstos la vacunación contra el COVID-19 y la federalización de los sistemas sanitarios de las entidades. A esta reunión asiste el mandatario veracruzano, Cuitláhuac García Jiménez."Tengo una reunión con gobernadores a las 12:00 horas. Es para ver temas de salud, básicamente. Con todos los gobernadores, están convocados para el tema de salud, porque ese es un asunto que tenemos que resolver, el mejorar el sistema de salud pública en el país", manifestó.Durante su conferencia matutina, recordó que es un compromiso de su Gobierno, para lo cual necesita el apoyo de los titulares de los Ejecutivos estatales."Lo tenemos que hacer entre todos; entonces, vamos a hablar de eso y de la última etapa masiva de vacunación. Nos quedan muchos que no se han puesto el refuerzo y tenemos que seguirlos convenciendo", afirmó López Obrador.Ante los reporteros, destacó que la situación actual respecto de la pandemia "es muy favorable"."Desde que inició la pandemia, es el mejor momento ahora pero no debemos confiarnos, no debemos confiarnos. Hoy vamos a darle el último jalón, lo que corresponde a vacunación masiva para estar todos tranquilos, proteger a la gente", externó el mandatario mexicano al confirmar que también discutirán sobre la federalización de los Sistemas de Salud de las Entidades.Cabe mencionar que el mandatario de Veracruz, Cuitláhuac García, asiste a dicha reunión y por tanto, será el día de mañana martes cuando otorgue conferencia de prensa a los medios de comunicación en Xalapa.