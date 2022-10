Hay que hacer y dar de corazón, no esperando algo a cambio: Iglesia

El obispo de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, pidió dejar de lado la idea de esperar una recompensa o lealtad cuando se hace algo por las personas, tal y como sucede en la política, pues lo que se otorga debe ser de corazón."La manera de relacionarnos en la actualidad nos hace calcular, pensar que algo se te pide a cambio, cuando te dan algo; es así como si tuvieras que pagarlo y tristemente vemos que así sucede en muchas situaciones de la vida".El prelado lamentó que en la sociedad donde vivimos, se pida a quien se beneficia con el otorgamiento de algo, lealtad o cierta forma de añ final pagarlo."Lo vemos en muchas circunstancias de la vida, en el trabajo de los grupos, a veces también en las amistades, pero sin duda alguna también en el mundo de la política que se dan cosas a cambio, por eso a veces uno dice: no gracias y la persona se vuelve desconfiada".Sin embargo también enfatizó en la necesidad de ser agradecidos, pues la gratitud ennoblece. Pidió valorar lo que la gente buena hace todos los días por nosotros y, a veces no lo percibimos."Debemos ser agradecidos porque el encuentro con Jesús nos cura de la lepra de la envidia, de la mentira, de la venganza, de las ofensas. No olviden que Dios quiere que tengamos una vida plena libre de todas estas lepras".