Hay que marchar… pero contra AMLO, dice Frente Nacional Ciudadano

La coordinadora del Frente Nacional Ciudadano en Xalapa, Nilda Riaño Rodríguez, invitó a los capitalinos a sumarse a la marcha convocada para este domingo en la Ciudad de México, en la que exigirán la renuncia del Presidente Andrés Manuel López Obrador.En conferencia de prensa, sostuvo que la caminata partirá a las 11:00 horas del Ángel de la Independencia, en el Paseo de Reforma, con destino al zócalo; negando que dicha concentración busque la confrontación con la que organizan simpatizantes del mandatario federal y que tendrá la misma ruta, pero comenzando a las 9:00 horas."Invitar a todos los ciudadanos a una marcha para pedir la renuncia de López Obrador (...) Nuestra función es quitar a López Obrador del poder porque está llevándonos a un socialismo comunismo y FRENA lo dijo desde hace muchos años", comentó.Riaño Rodríguez aseveró que el titular del Ejecutivo Federal sabe que esta agrupación es "completamente apartidista" y "la única oposición verdadera", que no cree en las toldas políticas y que puede "quitar al dictador".Señaló que aun sabiendo de la marcha de FRENA, y tras la convocatoria que hiciera el Presidente de una para ese mismo día, el Gobierno de la CDMX no autorizó la primera; aunque reiteraron que saldrán a marchar."Los dictadores no salen por la vía democrática, salen por la presión ciudadana y por eso las marchas de FRENA (...) Se hizo el aviso (de la marcha) en el Gobierno de la CDMX, Claudia no lo aceptó, siempre se ha hecho así, que porque no era la ventanilla, ya no saben qué hacer", manifestó.Refrendó que el propósito de la movilización es pedir la renuncia del mandatario porque "ya estamos cansados de su Gobierno", y evitó mencionar cuántas personas de Xalapa podrían ir a dicha concentración en la Capital del país.