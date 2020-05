Hay quienes aprovechan contingencia para hacer campaña: Diputada

La diputada federal, Claudia Tello Espinosa, criticó que algunos grupos políticos se estén aprovechando de la necesidad de la población y la contingencia sanitaria por COVID-19 para hacer entrega de despensas y tomarse la foto como si fuera campaña.



"Yo veo de diferentes colores que andan por ahí presentándose con despensas, que andan entregando dinero. Yo digo, caramba, ya están en campaña y eso no lo podemos permitir, la población. Yo insisto que la gente sabe cuáles son esas malas prácticas de los políticos".



Comentó que la población puede aceptar los apoyos que les den pero que al momento de ejercer el voto, sea por el que crean más conveniente.



Asimismo, afirmó que con otros compañeros legisladores han hecho entrega de apoyos en sus distritos pero sin evidenciar su labor altruista.



"De parte de los diputados y de manera personal, estamos haciendo actividades. No las ponemos al público muchos de nosotros porque creemos que no puedes hacer uso de este momento de dolor y enfermedad, para ponerte en campaña. Estamos haciendo llegar algo para que pasen menos difícil esta situación".



De igual forma, pidió a la ciudadanía no dejarse engañar por programas, tarjetas y servidores de la nación falsos.



"La población se deja engañar y lo hemos escuchado de nuestro Presidente de la República que ningún programa federal tiene costo . Hace unos días salió información que estaban llegando tarjetas y que debían hacer un depósito de 300 pesos".



Respecto a las personas que se están haciendo pasar por Servidores de la Nación, la legisladora indicó que se están haciendo las denuncias correspondientes.