Hay “retos” en redes sociales que son preocupantes y peligrosos: SNTE

José Reveriano Marín Hernández, secretario general de la Sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) exhortó a los padres de familia a estar atentos a lo que consultan sus hijos en Internet, toda vez que cada día, en las redes sociales, principalmente en TikTok, se lanzan retos que están aceptando los estudiantes.Tal es el caso del Ilustre Instituto Veracruzano de Boca del Río en donde 7 estudiantes se intoxicaron al consumir clonazepam, aparentemente, a causa de un reto en TikTok para ver quien dormía más con ese fármaco de uso controlado.“A parte de todos los temas que traemos es preocupante, ocurrió en Álamo Temapache, ocurrió ahorita en Boca del Río, es preocupante y lamentable. Tenemos que prever qué es lo que está ocurriendo, yo escuchaba y analizaba, como es lamentable que a raíz de retos de TikTok (…) a ver quién dormía más tiempo con este clonazepam”.Aseveró que hay retos en las redes sociales para ver quien introduce drogas o bebidas alcohólicas a las escuelas y quienes las consumen más.Aseveró que se trata de un caso urgente que no debe descuidarse y debe erradicarse, pues si hoy se habla de “poquitos casos”, el día de mañana sería lamentable que se hable de decenas de casos y hasta de fallecidos, lo que sería muy lamentable.“Cuidemos a nuestros hijos, revisemos que estamos haciendo todos en conjunto porque tenemos que cambiar la mentalidad de todos. No es posible que hoy haya tanta influencia de las redes sociales, y no sepamos los retos que están”.Por ello, dijo que lo que ocurrió en el Ilustre Instituto Veracruzano, de Boca del Río, no se puede tratar como un caso aislado.Reconoció la estrategia de la Secretaría de Educación de Veracruz de iniciar una campaña en las escuelas para evitar el consumo de drogas, mediante los foros “No te la juegues con las drogas”.“Debemos de participar todos, padres de familia, autoridades educativas y maestros: Tengo interés de que no ocurran esa clase de incidencias en ningún plantel de Veracruz”.