Hay “serias deficiencias” en lucha contra feminicidios, reconocen autoridades de Veracruz

El programa de Cero Tolerancia a la Violencia Contra Mujeres y Niñas, que se presentó en enero del 2019, tiene deficiencias que deben ser corregidas.Esto lo afirmó el director de Cultura de la Paz y Derechos Humanos del Gobierno de Veracruz, Sergio Ulises Montes Guzmán, quien reconoció que “está muy claro” que el programa se quedó en papel.Asimismo, afirmó que su antecesora en el cargo critica que hay falta de resultados cuando él estuvo a cargo de dicha estrategia.Cabe señalar que la exencargada es Mayra Ledesma Arronte, quien, de acuerdo con el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, tiene abierto un proceso administrativo por malos manejos."A mí me toca coordinar el programa, voy llegando y me encontré con que había serias deficiencias en el programa. Lamentablemente quien estaba y critica que no se ha hecho nada, es quien estaba a cargo del programa y no hizo nada".Montes Guzmán señaló que actualmente están planeando cuáles serían las líneas de acción para poder implementar medidas concretas para poder reducir la violencia.Recordó que Veracruz tiene una Alerta de Violencia de Género por violencia feminicida en 11 municipios, por ello con base en eso se instaló una comisión de seguimiento y habrá reuniones con los Ayuntamientos que tienen mayor incidencia.Agregó que él “va llegando” al cargo, por ello es por lo que buscará instalar sistemas de atención al fenómeno y mapear la situación en los municipios.“Es muy fácil decir y hablar, lamentablemente quien estaba a cargo no hizo nada”, señaló.