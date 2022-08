Hay un detenido por zafarrancho en Festival de la Garnacha, en Rinconada

Un detenido y sin registro de lesionados, fue el saldo del zafarrancho que se generó el día de ayer viernes en la inauguración del Festival de la Garnacha en la localidad de Rinconada, luego de que manifestantes del grupo Progresa México irrumpieran en el “Garnachódromo” para exigir apoyo a las autoridades.El alcalde de Emiliano Zapata, Erick Ruiz Hernández, informó que ya se inició una investigación y se llegará hasta las últimas consecuencias, incluso de manera legal, para dar con los responsables de los golpes, ya que, tal como lo muestran videos e imágenes, se observó al menos una agresión a una mujer.Durante entrevista, el Presidente municipal definió como lamentable que se intentara boicotear el festival que con tanto esfuerzo se organizó con el pueblo de Rinconada, “pero finalmente el pueblo también defendió su fiesta”, añadió.“Fue una falta de respeto para los habitantes de este pueblo, porque lo que se busca es reactivar la economía del lugar y la región. Debe quedar claro que este tipo de acciones no afectan al presidente municipal, no afectan al Ayuntamiento o al Gobierno; afectan a la gente trabajadora que en esta festividad ve una oportunidad de llevar un sustento a sus familias en estos días previos al regreso a clases”, dijo el Edil.Sobre la petición de obra en la colonia Las Maravillas, por parte de la organización a cargo de Orfilio García, dijo que ya se les había atendido con anterioridad en Palacio Municipal, incluso se tenían algunos acuerdos y se les estaba apoyando con material.Dejó en claro que no hay una obra inconclusa y aunque como autoridades saben de la necesidad de quienes habitan en la colonia Las Maravillas, no hay una obra como tal, dado que no está incluida en el programa de inversión, por tratarse de un asentamiento irregular.“Desconocemos porque exigían más de lo que habíamos acordado, queremos recalcar que jamas se les negó el apoyo y también aclarar que no es un movimiento antorchista, es una asociación que se llama Progresa México y es liderada por Orfilio García”, detalló.Como alcalde, dijo, su responsabilidad no es con unos cuantos que son utilizados por esta agrupación, donde se anteponen los intereses particulares y utilizan la amenaza como parte de su forma de presión a las autoridades.“Previamente recibimos amenazas, tanto por redes sociales como en WhatsApp, a los compañeros del Ayuntamiento se les mencionaba que la agrupación ya estaba lista para hacer presencia en el festival. Pero decidimos no caer en la provocación, no nos vamos a dejar extorsionar ni chantajear, menos en un evento tan importante para Rinconada”.Y es que, expuso, e bien sabido sobre el actuar de esta organización, ya que Asimismo lo han hecho en otros municipios, “pero en Emiliano Zapata se van a topar con pared”, advirtió Erick Ruiz.Sobre el detenido, informó que se trata de un varón que participaba en los disturbios, por lo que cometió una falta administrativa. “Por fortuna no pasó a mayores y no hubo lesionados”, no obstante, adelantó que ya se inició una investigación sobre las personas que estuvieron involucradas y se actuará conforme lo marca la Ley.A decir de Erick Ruiz, en Palacio Municipal se continúa recibiendo a todas las personas que solicitan audiencia y se respetan las formas, aunque refirió que dicha organización no actúa así.“Yo no me aparto, hay asentamientos nuevos y pueblos que necesitan ir consolidando su estructura y forma de vida, nosotros estamos para apoyarles, sin embargo los proyectos tienen que estar validados y el 50 por ciento de la colonia Las Maravillas está asentada de manera irregular, esto de acuerdo al decreto del archipiélago de bosques y selvas de la ciudad capital, están en un área natural protegida”, finalizó el alcalde de Emiliano Zapata.