Hay víctimas “solitas” que no están integradas en colectivos: Activista

El rechazo a la terna propuesta por el Gobierno del Estado para nombrar a la nueva o nuevo integrante de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAIV), por parte del Congreso local, es una oportunidad para que ahora sí se tome en cuenta a los familiares de personas desaparecidas en su elección y que quien logre el cargo, sea una persona que tenga conocimientos en el tema y entienda las necesidades de los colectivos.



Así lo consideró Anaís Palacios Pérez, defensora de derechos humanos en Veracruz desde 2008 y acompañante de familiares de personas desaparecidas desde 2011, quien consideró que el nuevo titular debe atender a todas las víctimas de delitos, no sólo a quienes perdieron a un ser querido.



“Justamente la Comisión atiende a todas las víctimas de delitos. Entonces sí veo una área de oportunidad para que se pueda resarcir de alguna manera esta comunicación inicialmente con quienes manifiestan su interés de que la persona que ocupe este cargo no sólo tenga conocimiento de las víctimas. Creo que es muy importante conocer la dinámica que tienen los grupos pero también las necesidades para atender de manera oportuna a todas las víctimas”, expresó en entrevista telefónica.



Y es que la tarde de este jueves, el pleno de la Legislatura veracruzana desechó la terna enviada por el Gobernador porque ninguna de las personas propuestas (Yuliana Aguilar Rodríguez, Laura Silvia de Castro Quintana y Rodrigo Ventura Flores) reunió las dos terceras partes de los votos, por lo que ahora el Ejecutivo podrá designar libremente al Comisionado Ejecutivo.



Palacios Pérez insistió que el nuevo funcionario en la CEEAIV también debe mermar la preocupación que tienen los colectivos en relación con el fondo que a partir de 2019 empezó a trabajar la institución y que permitió atender algunas necesidades de las víctimas.



“Las compañeras de los colectivos han manifestado como su preocupación que el fondo continúe, que siga mitigando todas estas consecuencias de los delitos. También creo que en términos institucionales, ésta es una oportunidad para que se presente un plan de trabajo tendiente a fortalecer a la Comisión, los procesos que ya están iniciados y a mejorar la atención y la calidad de los servicios”, añadió.



Ante el momento tenso que se vivió la semana pasada, cuando familiares de desaparecidos protestaron en el centro de Xalapa y cerraron la circulación vehicular, para exigir una reunión con el Gobernador, la defensora de los DDHH manifestó que vale la pena hablar de cuestiones estructurales más allá de si el nombramiento es una imposición o dedazo por parte del Ejecutivo.



“Aquí se da la oportunidad para que el Gobierno del Estado les garantice y les refrende a las víctimas que hay una disposición al diálogo y que esto no es un puesto más que se va a ocupar por un recomendado, una recomendada o por alguien que no tenga ni la calidad ni la experiencia”, expuso.



Señaló que en el Estado hay secuestros, feminicidios, homicidios, fraudes y una infinidad de delitos que la CEEAIV está atendiendo y por tanto, “aquellas personas que no están integradas en colectivos, que son víctimas solitas y a las que muchas veces ninguna institución respalda”, también merecen ser consideradas.



“Personas que están en sitios alejados, que no pueden acceder a la justicia mucho menos a estas medidas de apoyo y de ayuda que están dispuestas en la Ley para ellas”, enfatizó.



Y es que desde su punto de vista, la convocatoria que se lanzó el 9 de agosto “parecía que estaba muy cerrada” y sin contemplar algún medio de participación ciudadana, más allá de hablar de instituciones académicas y de organizaciones no gubernamentales.



“Sin embargo, el proceso parece que se hizo, digamos solamente contemplando la Ley y de manera muy escueta. En este proceso me parece, por lo que he visto públicamente y por lo que algunos familiares de personas desaparecidas manifiestan que no se les tomó en consideración”, aseveró.