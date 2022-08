El obispo de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, aseguró que lastima, duele y preocupa el hecho de que fueron dejadas bolsas con restos humanos en la prolongación de Norte 5 y Poniente 38 en la colonia Cerritos de esta ciudad.Entrevistado esta mañana en la Catedral San Miguel Arcángel, expresó: "Me preocupa, me causa dolor y tristeza cualquier situación de agresión contra la persona".Reconoció que esto no es algún común en la ciudad pero también dijo que ningún acto de violencia tendría por qué convertirse en algo cotidiano."No es tan común y tampoco se nos tiene que hacer común, porque tal pareciera que en la región, en el Estado de Veracruz, entre otros, esto ya es común".Enfatizó que las autoridades tendrían que hacer la investigación para encontrar a responsables, "y sobre todo que los que tienen que aplicar la Ley, la hagan (para acabar) esta cultura de la impunidad".