Heineken Orizaba no parará totalmente para evitar “efectos irreversibles” en su operación

Este viernes, al confirmar Heineken México que a partir del 5 de abril suspenderá la distribución de sus productos y reducirá sus operaciones al mínimo, trabajadores dieron a conocer que la próxima semana la planta de Orizaba sólo trabajará algunos días.



Empleados de esta empresa refirieron que tenían conocimiento de que la planta sería cerrada y que se suspendería la producción pero este viernes se les informó que hasta el domingo se trabajará de manera normal y la próxima ya no será al cien por ciento.



Detallaron que a partir de la próxima semana sólo trabajarán 4 días como medida preventiva por el COVID-19 pero se les pagará su sueldo completo.



Explicaron que la empresa determinó que los días que no trabajen serán tomados a cuenta de vacaciones del próximo año, por lo que su salario se les pagará en su totalidad.



Al respecto, los trabajadores dijeron estar conformes, pues lo importante es no perder la fuente laboral ni el monto de su percepción.



A través de un comunicado con fecha del 3 de abril de 2020, Heineken México expresa que en cumplimiento al acuerdo de emergencia sanitaria y en atención a las disposiciones emitidas por el Gobierno Federal, ha implementado las medidas dispuestas por la autoridad para hacer frente a la pandemia.



Por ello es que se confirma que las operaciones de distribución concluirán el 5 de abril, en total alineación con las recomendaciones señaladas por las autoridades pero también que se ha ejecutado un plan de reducciones de las operaciones al mínimo en las plantas, salvaguardando el cuidado al medio ambiente y con el único objeto de evitar efectos irreversibles que pudieran imposibilitar la reactivación de la actividad económica.



En tanto a los consumidores, Heineken les informa por medio de este comunicado que podrán seguir adquiriendo los productos en existencia en puntos de venta y en apego a las disposiciones de las autoridades correspondientes.



“Los tiempos demandan la suma de esfuerzos, para enfrentar la situación. En momentos como estos nos enfocamos en lo que verdaderamente importa, la salud, la vida y el bienestar de todos”.



Y agrega el comunicado que desde su fundación se ha asumido el compromiso con la seguridad y salud de los colaboradores y de la población en general. “En este año, al cumplir 130 años de presencia en México, se nos presenta una oportunidad inesperada para reiterarlo con más fuerza que nunca: Estamos con México, decididos a continuar un mundo mejor”.