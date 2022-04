Hola, buen día:Quisiera denunciar que en la hielería que está en Pípila no están vendiendo hielo a los heladeros, les dan preferencia a las pescaderías y están dejando sin trabajo a los heladeros de la región de Xalapa.Hacemos fila desde las 4 de la mañana y dando las 8 o 9 de la mañana y no nos quieren vender, por lo que están dejando sin sustento a muchas familias que dependemos de vender helados.Ya nos regresamos y nos dijeron que no nos van a vender hasta en dos días. Tuvimos que ir a Cardel porque en la otra hielería que se encuentra en Rancho Viejo tampoco nos quisieron vender.Muchas gracias por publicar mi denuncia.