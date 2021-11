Heredé triunfos electorales y tú la derrota: responde Pepe Mancha a Joaquín Guzmán

El ex dirigente estatal de Acción Nacional (PAN), José de Jesús Mancha Alarcón, presumió “una herencia” de triunfos electorales para este partido durante su periodo; a diferencia, según él, de la derrota que entregó a los militantes el actual líder del blanquiazul, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés.Por eso afirmó que las acusaciones que hiciera este viernes en su contra por una supuesta malversación de recursos por 60 millones de pesos; se trata de “distractores”.“Lo que heredé en mi dirigencia fueron triunfos electorales, al contrario de ti, que la derrota es tu legado. No hay registro en la historia del PAN de Veracruz, de una derrota de tal magnitud como la que entregas bajo tu dirigencia, por eso tu urgente necesidad de generar distractores”, indicó Mancha Alarcón.Además, dijo lamentar que pese a la “catástrofe electoral”, Guzmán Avilés no haya aprendido “que el encono y la división no es el camino, al contrario, la clave está en la unidad entre todas y todos los panistas”.Lo acusó de no “atacar” con la misma “vehemencia” a MORENA durante la campaña de los comicios pasados, lo cual, a su decir, hubiese hecho que sus resultados fueran distintos.“Todos los ejercicios en los cuales fungí como dirigente, -los estados financieros- fueron aprobados sin observaciones por la Comisión de Vigilancia del Consejo Estatal, por la Tesorería Nacional y por el Consejo Estatal de Veracruz; al contrario de ti, que penosamente este órgano colegiado no te aprobó tus cuentas”, externó.Al fustigar a Joaquín Guzmán por no tener “agallas para ser un verdadero dirigente de oposición”; José de Jesús Mancha señaló que él se ha “comportado como el militante más eficaz de MORENA en Veracruz”.Sobre sus cosechas electorales, enumeró que en 2016 lograron la Gubernatura; en 2017, 106 alcaldías en coalición con el PRD y MC, y en la elección de 2018, “mejores resultados electorales de todo el país con un millón 46 mil 159 votos, lo que representa la votación más alta de la historia en nuestro Estado”.Acotó que serán “las últimas palabras que ocuparé en contestar tus mentiras” y auguró que Tito Delfín Cano, el otro de los candidatos a la dirigencia estatal, será el futuro presidente estatal, ello gracias “al voto del panismo que quiere un cambio”.“Sé que tu intención es distraer a los panistas para que no se hable de lo vergonzoso de tus resultados y tu escasa capacidad para formular una propuesta. Te repito, la unidad es el camino para volver a la senda de la victoria. Estoy convencido que somos la opción que tienen millones de veracruzanos para lograr un cambio a lo que representa MORENA y sus devastadores gobiernos”, refrendó.