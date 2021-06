Hermetismo en Cazones por posible impugnación al triunfo de René Tovar

En Cazones se registra un ambiente de hermetismo sobre la decisión del partido Movimiento Ciudadano (MC) al asignar a Omar Ramírez, como titular de la candidatura por la alcaldía, luego del asesinato del productor Remigio "René" Tovar, quien logró en realizar en vida la actividad proselitista.



Ningún político o militante del partido naranja ha abierto las puertas de su comité o de la excasa de campaña de René Tovar. Las puertas están cerradas y en la fachada solo quedan logotipos y el nombre del candidato propietario y suplente por la alcaldía de Cazones. Incluso, las calles de Revolución y Alberto García S. están casi desiertas, solo prestadores de servicios atienden por si llega algún cliente ante la baja economía que reporta el municipio tras pandemia de COVID-19, siendo que su fuerte es el turismo y no hay visitantes suficientes para generar ingresos en Cazones.



De igual manera, ni las llamadas telefónicas para los representantes de MC o su dirigente municipal tienen respuesta para la prensa. Lo mismo con los militantes de los otros partidos políticos que participaron en esta contienda dan entrevistas. Se niegan a hablar desde que asesinaron a René Tovar, uno de los candidatos favoritos para ganar la elección por la presidencia municipal.



La familia Tovar Tovar se encuentra en recelo, en desconfianza desde que un grupo de personas armadas llegó a su domicilio, en la cabecera municipal y se llevó a René "El Hojero" para quitarle la vida en la orilla de la carretera hacia las instalaciones de la Asociación Ganadera, cerca de las comunidades que les llaman "Los Kilómetros".



Aunque a algunos medios de comunicación expresaron que impugnarán legalmente a las instancias electorales porque están en desacuerdo con la asignación de Omar Ramírez como alcalde electo, hoy evitan hablar con la prensa.



Lo mismo para el comité municipal del Organismo Público Local Electoral, a cargo de Sandra Melo como presidenta, así como del secretario Miguel Ángel Mendoza, advirtieron que no tienen autorización de dar entrevistas o información a la prensa y mucho menos a la población cazoneña.



De acuerdo con el jefe de comunicación social del OPLE, Jorge Rodríguez, no hay ninguna instrucción para que el Consejo local niegue información, pero aseguró que tienen total autonomía para decidir sobre su postura. Se comprometió a que un miembro del Consejo general respondería a toda duda sobre la designación de la alcaldía de Cazones, donde obtuvo el triunfo un hombre que su vida quedó entre las balas de sus agresores materiales desconocidos.



Desde que asesinaron a Réne Tovar, hombre joven oriundo de San Luis Potosí, siendo el primer hecho violento en una jornada electoral de Cazones, los habitantes también están contagiados del temor y la incertidumbre. Nadie, ni Omar Ramírez atiende, ni presencial ni a distancia y el hermetismo reina en el municipio, donde hay una completa calma, que ni las familias salen a la calle.



El pasado 6 de junio, dejó en saldo sobre urnas una votación de 14 mil personas, de las cuales la mayoría con 6 mil votos fue en favor de Movimiento Ciudadano, con boletas impresas con el nombre de Remigio Tovar Tovar, en segunda posición para el Partido de la Revolución Democrática con 2 mil 700 y le sigue el Partido Acción Nacional con 2 mil 600.