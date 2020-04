Hija de María Elena Ferral confía en Fiscalía al investigar el asesinato de su madre

Mientras que grupos de reporteros de la zona norte del estado, externan su apoyo al periodista José Cárdenas, quien fue detenido este día como presunto implicado en el homicidio de María Elena Ferral, la hija de la periodista, pidió al gremio no entorpecer las investigaciones, “y que caiga el que tenga que caer”.



A través de un mensaje en redes sociales, Fernanda de Luna Ferral, expresó que la Fiscalía General del Estado (FGE) hoy dio un resultado ante la exigencia de que se esclareciera el caso de su madre, para que no quedara impune.



“Tal vez a muchos les cueste creer, que piensen que es un ataque al gremio, están en su derecho de pensar así, pero yo confío en la Fiscalía y que si sus investigaciones llegaron a esta línea pido no entorpezcan las investigaciones”, se lee en su escrito vía Facebook, el cual también dirigió a la opinión pública.



De igual modo, expuso que “todos somos inocentes” hasta que se demuestre lo contrario, por lo que reiteró su exigencia de que se esclarezca el homicidio y no se entorpezcan las líneas de investigación.



“Fiscalía está trabajando y está dando resultados, que tal vez no les gusten a todos, pero si estuvieran en mi lugar yo si pelearía porque se esclarezca su caso, como lo hubiera hecho mi madre”.



En este sentido y aunque aceptó que es un tema complicado, pidió apoyo y comprensión al gremio de periodistas.



“Se que es un tema complicado, pero el gremio es fuerte y tenemos que seguir estando unidos, y seguir exigiendo Justicia para María Elena Ferral y que caiga el que tenga que caer”, finalizó en su mensaje.



Cabe recordar que la periodista María Elena Ferral fue ultimada con arma de fuego en Papantla a finales del mes de marzo; sus agresores se dieron a la fuga y hasta este sábado se detuvo al periodista José Cárdenas y al parecer a dos personas más, como presuntos implicados en el caso.