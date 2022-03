Hijo de AMLO salió a criticar la carrera de Eugenio Derbez y Rubén Albarrán

Luego que Eugenio Derbez y Rubén Albarrán, junto a otros artistas, grabaron un video en contra del Tren Maya, el hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán, reconoció que “los mejores momentos” del comediante y del vocalista de Café Tacvba fueron en los años 90, además que les pidió informarse bien.A través de sus redes sociales, José Ramón López Beltrán también pidió a Derbez y Albarrán que dejen de hacer caso a sus “fatuas” y “superfluas malas amistades”.El hijo mayor del Presidente de México escribió que el mejor personaje de Eugenio Derbez fue “Eloy Gameno” y que el mejor momento de Rubén Albarrán con Café Tacvba fue con los discos “Re” y “Avalancha de Éxitos”.En su conferencia mañanera de este jueves, en Palacio Nacional, el Presidente López Obrador pidió que Eugenio Derbez, Rubén Albarrán, Natalia Lofourcade, Bárbara Mori, Omar Chaparro y otros artistas se informen sobre el proyecto del Tren Maya y no descartó que hayan sido “usados” por el empresario Claudio X. González.Agregó que estos famosos que grabaron el video “son adversarios” a su gobierno.Negó el Mandatario de México que la construcción del Tren Maya implique destruir la selva y que únicamente será afectada “una brecha” de máximo 50 kilómetros.“No hay destrucción de la selva, es una brecha, cuando mucho, de 50 kilómetros de los 1,500 y no es monte alto de selva, es un acahual que es distinto”, dijo.“Ojalá estos famosos se informen más y no se dejen sorprender porque a lo mejor algunos no sabían lo que van a ocasionar con lo que están planteando, fueron utilizados probablemente”, expresó López Obrador.Criticó que en los videos de la campaña se observa que los artistas están leyendo sus mensajes contra el Tren Maya.“Quién sabe quién hizo los textos, quién los financió, no es que les hayan pagado, aunque también hay esa posibilidad (…) pero sí costó esa producción y alguien está detrás, alguien como Claudio X González, los mismos que se sienten afectados de la Riviera Maya que han destruido el medio ambiente y otros más que están en contra de nosotros”, declaró.