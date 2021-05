Hijo de exsecretario de Seguridad Pública yunista logra amparo contra vinculación a proceso

Por considerar que fueron vulnerados los derechos humanos de Jaime “N”, hijo de quien fuera secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, un Juez Federal ordenó dejar sin efectos el auto de vinculación a proceso dictado en su contra por su presunta participación en el delito de ejercicio indebido del servicio público.



Fue el Juez Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Uruapan, Michoacán, quien, al momento de resolver el Juicio de Amparo 1135/2019, determinó que el auto de vinculación a proceso en contra de Jaime “N”, emitido el 13 de noviembre de 2019 por la jueza de Control Ludivina García Rosas, no estuvo debidamente fundado y motivado, pues diversas incongruencias de la juzgadora fueron exhibidas dentro de la resolución federal.



Asimismo, el Juez Federal determinó que, durante la audiencia inicial, la jueza de Control Ludivina García Rosas vulneró el derecho de defensa del acusado, pues al momento de resolver la situación jurídica de Jaime "N", no tomó en cuenta las pruebas presentadas para presuntamente desmentir los señalamientos realizados por la Fiscalía General del Estado (FGE).



En consecuencia, el Juez Federal ordenó a la jueza Ludivina García Rosas que “deje insubsistente el auto de vinculación dictado en la audiencia de 13 de noviembre de 2019, dentro de la causa penal número 378/2019, seguida en contra del quejoso Jaime Téllez Lacedelli como probable responsable del hecho que la ley señala como delito de ejercicio indebido del servicio público y en su lugar, con libertad de jurisdicción, dicte uno nuevo, en el que subsane el vicio formal advertido, esto es, se pronuncie sobre todos los argumentos que hizo valer la defensa dentro de la audiencia inicial; debiendo, además, fundar y motivar debidamente su resolución”.



El 7 de noviembre de 2019, Jaime "N" fue detenido por la Fiscalía General del Estado (FGE), acusado de no haber cumplido durante cuatro días con los requisitos para desempeñarse como Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, para el que se prevé una edad mínima de 25 años cumplidos, dado que el hijo del exsecretario de Seguridad Pública yunista fue nombrado para el cargo el 24 de diciembre de 2018, cuatro días antes de su cumpleaños 25, que ocurrió el 28 de diciembre de 2018.



De acuerdo con la Fiscalía, durante esos cuatro días, Jaime "N" habría cometido el delito de ejercicio indebido del servicio público, por lo que en noviembre de 2019 obtuvo una orden de aprehensión en su contra. Sin embargo, la jueza de Control Ludivina García Rosas consideró que los hechos que se le atribuyen al exservidor público no ameritan prisión preventiva, por lo que ha enfrentado el proceso penal en libertad.