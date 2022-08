Hijo de Pablo Escobar Gaviria impartirá conferencia, en Orizaba

Juan Pablo Escobar Henao, hijo de Pablo Escobar Gaviria, estará en Orizaba para impartir la conferencia "Escobar una historia para no repetir", el próximo jueves 22 de septiembre en el Auditorio Metropolitano.Esta tarde en rueda de prensa el presidente del DIF municipal, Hugo Chahín Kuri, indicó que día a día se ven en los medios de comunicación la normalización de la violencia."Vemos esto en las series de Netflix, por eso que en el marco del Día Internacional de la no Violencia, hemos decidido invitar a una plática de paz al arquitecto Sebastián Marroquín, antes Juan Pablo Escobar Henao, quien es activista en pro de los valores humanos".De igual forma el presidente del DIF indicó que se apoya este tipo de actividades con la finalidad de alejar a los jóvenes de malos caminos, pues algunos de ellos influidos por los diversos programas, televisivos o de streaming, siguen pensando en que la actividad que desarrollaba Escobar Gaviria le dio la felicidad cuando no fue así pues al final todo lo que tuvo lo llevó a la muerte.Dijo que es importante trabajar en la promoción de valores en los futuros ciudadanos, es decir en los niños y jóvenes de ahora.