Hipólito, sin miedo a que lo audite Ahued

El alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, aseguró estar listo para ser auditado por la próxima administración del candidato por la coalición “Juntos haremos historia”, Ricardo Ahued Bardahuil.



"La auditoría es un requisito que de manera institucional todo Ayuntamiento tiene que llevar a cabo; estamos preparados para ellos. Nuestro Ayuntamiento siempre ha estado comprometido desde un inicio en la transparencia".



Rodríguez Herrero dijo que la administración que el preside ha sido catalogada como la más transparente del estado de Veracruz, por lo que podrían comenzar a pedir cuentas desde este momento.



"Las puertas están abiertas desde ahora. Xalapa es actualmente el municipio más transparente del estado de Veracruz. No hay temor, no hay por qué si todos los días está transparente".



Aseveró que hasta el momento, todos los recursos se han manejado con total honestidad. Además, tras los resultados del domingo 6 de junio, donde las cifras resultaron favorables para Ahued Bardahuil, felicitó al candidato.



"De inmediato vamos a generar un programa de transición, de entrega-recepción y de coordinación, porque lo que queremos es que no se pierda tiempo en el proceso de cambio", concluyó.