Hombre asesina a su pareja; le dispara en la cabeza tras discutir, en Tezonapa

Con un impacto de bala en la cabeza, un sujeto acabó con la vida de su pareja en la localidad de Presidio, municipio de Tezonapa.



Esto fue la noche de este martes cuando Alejandro Peña Salas y Patricia Merino Ortega, convivían junto con el hermano de la hoy occisa; pero al calor de las copas empezaron a discutir y en un arranque de ira, el sujeto sacó la pistola y le disparó en la cabeza.



Al tratar de intervenir el cuñado, el sujeto, de quien se habla que es un tipo violento, le disparó y lo hirió en un brazo, tras lo cual huyó en una motocicleta.



Al lugar llegaron policías municipales y de la SSP, para acordonar la zona, mientras que la persona herida fue atendida por un médico particular.



Sin embargo, habitantes del lugar se quejaron que a pesar que les pidieron a los. Policías municipales trasladaran a la persona herida a un hospital porque se desangraba, no actuaron con la prontitud que el caso requería, por lo que tuvo que llegar un médico particular que le aplicó un torniquete.



Lamentaron que a pesar que pidieron una ambulancia del Hospital, esta no llegó.