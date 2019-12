Hombre avienta piedra a urbano que pasaba y le rompe cristales, en Boca del Río

El chofer y pasajeros del autobús de la ruta "Boca del Río" fueron sorprendidos por un hombre que aventó una piedra al camión mientras circulaba por el bulevar Miguel Alemán, a la altura del Fraccionamiento El Morro.



A decir del conductor de la unidad, Manuel Tepole Morales, se trata de un hombre que aparentemente está mal de sus facultades mentales y no es la primera vez que actúa de esta forma.



Ante el impacto, el chofer maniobró para mantener el control de la unidad y ninguno de los pasajeros resultó herido, sólo se rompieron los cristales de la puerta delantera.



"Hay un ‘loco’ que camina por la playa, ahí por El Morro. Ya van 2 veces que hace anomalías. Me aventó una piedra de buen tamaño, me quebró el cristal de la puerta y asustó a mis pasajeros y todo los cristales salieron volando dentro del carro", dijo.



Dado que ya se han presentado en otras ocasiones esta misma situación, los conductores piden a las autoridades de Tránsito Municipal de Boca del Río que tomen cartas en el asunto.



"Exhorto a las autoridades a que hagan algo porque no es la primera vez y puede lastimar a los pasajeros".



Pide a los automovilistas que transitan por el bulevar Miguel Alemán a que transiten alertas por esa zona, porque puede sorprenderlos esta persona.