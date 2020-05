Hombre baleado viajó de Coatepec a Xalapa; en más de 9 horas no recibió atención

Un comerciante de 36 años de edad fue atendido por paramédicos del grupo Panteras, ya que presentaba dos lesiones al parecer de bala. El hombre pidió apoyo en el centro de Xalapa y explicó que fue agredido fuera de su domicilio en Coatepec.



Según la información que el mismo lesionado proporcionó a los uniformados, fue agredido alrededor de las 5:00 horas en la zona centro de Coatepec; sin embargo, por cuestiones que no explicó no recibió ayuda.



Por esta razón, se trasladó a la ciudad de Xalapa para solicitar ayuda y recorrió la zona centro de la Capital sin que alguien pudiera auxiliarlo.



Después de algunos minutos deambulando en el centro, se acercó a las escalinatas de la catedral en donde recibió auxilio por parte de algunos peatones, quienes pidieron apoyo al personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).



Paramédicos motorizados de la SSP lo atendieron hasta que arribó una ambulancia del grupo Panteras y lo trasladaron a un hospital.



Hasta el momento no se ha informado el motivo de la agresión, por lo que se tendrá que realizar una investigación por parte de las autoridades ministeriales.