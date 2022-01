Hombre drogado allanó asilo de ancianos de Coatzacoalcos; policía tardó en llegar

Un hombre drogado irrumpió en un refugio para adultos mayores en abandono. Debido a la tardanza de la Policía, fueron los mismos abuelitos quienes combatieron al individuo.A través de redes sociales, los encargados de “Casa Irsharai” expusieron que la persona ingresó con la intención de hurtar cosas de valor, sin embargo, detallaron que en el refugio lo que menos hay son artículos ostentosos.“Acabamos de vivir una experiencia desagradable, de mucho miedo, se metió un joven a la casa muy drogado. Se llamó a la Policía y en lo que esperamos nos armamos de valor para sacarlo. ¿Qué pensará que puede robar si no hay nada? La casa hogar no cuenta ni con una tele porque se quemó hace muchos meses. El microondas lleva meses con que una persona lo va a componer. Ojalá entendieran que las personas que viven aquí no tienen ningún artículo de valor; sólo cuentan con su ropa y zapatos. En este mundo llamado 'Irsharai' no hay alhajas, no hay celulares, no hay tecnología de punta, no hay aparatos modernos y lo más preocupante es que lastiman a un adulto, que alguno del susto se pongan mal o nos pueda lastimar a los que cuidamos de este hogar”, explicó un integrante del personal.No conforme con asustar a los abuelitos y personas que los cuidan, el individuo orinó el pasillo.“Todo el pasillo orinó, qué experiencia tan desagradable. Le pido a Dios nos proteja y no vuelva a sucedernos”.En 2021, un adulto mayor fue asesinado en el Refugio Santa Felicitas, aparentemente el individuo que lo apuñaló buscaba cosas de valor. Se desconoce si finalmente la Policía llegó.