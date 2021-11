Hombre muere atropellado, en la zona norte de Veracruz

Un hombre perdió la vida la mañana de este sábado, al ser atropellado por un vehículo que no fue identificado, en la carretera federal 127 Alazán-Canoas, entre los límites de Álamo y Tepetzintla, en la zona norte de la entidad.El cuerpo del infortunado individuo quedó tendido sobre el asfalto, en el tramo comprendido entre Potrero del Llano y Tepetzintla, cerca de la entrada a la comunidad de Mozutla, perteneciente a Tepetzintla.Alertados a través del 911, al sitio acudieron paramédicos de grupo Sistema de Respuesta en Auxilio (SIRENA), pero ya nada pudieron hacer y solamente constataron que el varón desafortunadamente ya no presentaba signos vitales, toda vez que tenía traumatismo craneoencefálico severo y el rostro se encontraba totalmente desfigurado.Corporaciones policiales igualmente llegaron y acordonaron el área en espera de peritos para el levantamiento del cadáver, el cual no ha sido identificado hasta este momento.