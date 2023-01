Hombre murió durante incendio de su hogar, en Coatzacoalcos

Un hombre falleció en Coatzacoalcos este viernes tras un incendio ocurrido en su domicilio.Fue a las 9:00 horas cuando iniciaron las llamas en el domicilio situado en Pueblo del Hule número 419 casi esquina con bulevar Puerto México del fraccionamiento Paraíso Las Dunas, al poniente del municipio.Los vecinos mencionaron que el hoy extinto vivía solo y era conocido como Luisito, de aproximadamente 60 años de edad.Elementos de Protección Civil y Bomberos no pudieron salvar la vida del hombre que no pudo salir vivo del incendio.Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) levantaron el cadáver que fue enviado al Servicio Médico Forense (Semefo) para los estudios correspondientes y la reclamación de parte de familiares.Por el momento se ignora si el incendio fue provocado o fue a causa de un accidente, pues aparentemente la vivienda era utilizada para almacenar chatarra.Finalmente se dio a conocer que los vecinos de ese sector se harían cargo de los funerales, ya que Luisito no tenía parientes.