Hombre pide ayuda de Ricardo Ahued; fue herido en accidente vial por empleado de Fiscalía

José Luis Quiroz Jácome, de 58 años de edad, pide ayuda del alcalde Ricardo Ahued para una operación de pierna tras ser lesionado en un accidente automovilístico en el 2019, supuestamente causado por un notificador de la Fiscalía de Xalapa.Quiroz habría sufrido un accidente automovilístico en la Fiscalía de Arco Sur en Xalapa el 19 de septiembre del 2019, quien señaló fue provocado por un trabajador de dicha Fiscalía en estado de ebriedad.“Me voy atrás de un Chevy color negro. Él se quiere meter a la rampa de la Fiscalía pero de ebrio se pasó derecho. Yo venía atrás de él y se paró sin las intermitentes, me iba a estampar detrás de él pero con mis velocidades de mi moto lo esquivé y a su coche no le hice ningún daño, sólo le hice un hoyo a su llanta y por esa llanta me quiere cobrar 7 mil pesos todavía de que me dejó desgraciado para toda mi vida”, comentó el afectado.También resaltó que el responsable del accidente se trata del notificador de la Fiscalía Jorge Edmundo Hernández Crisuela, que tras ocasionarlo lo dejó con fractura de cadera, así como en una de sus piernas y un pie, al igual que lo dejó con un ojo de vidrio rotoRecriminó no ser atendido, ya que estaba recibiendo apoyo de Atención a Víctimas para gastos de comida y renta. Sin embargo, acusó que le suspendieron los recursos para el pago de estancia y con una próxima operación de hernia, producto del mismo accidente, no contará con un techo al cual volver para recuperarse.“Un licenciado que me está ayudando de Atención a Víctimas me comentó que los papeles estaban desaparecidos así como la denuncia, carpeta de investigación, las evidencias que me mandaron del ORFIS del accidente. Ahí se ve claramente que le está dando dinero a los policías que ya lo tenían detenido y lo dejaron ir. Pienso que están cometiendo una injusticia conmigo”, comentó Quiroz.El originario de Coatepec dijo no contar con familia, ya que vive sólo en un pequeño departamento ubicado por el Tecnológico de Xalapa.Tras pedir ayuda de autoridades refirió que estas no lo han ayudado, “le hablé por teléfono con Eric Cisneros, me comentó que no me puede ayudar en nada por que la Fiscalía es autónoma. Vine a una audiencia con el alcalde Ricardo Ahued y me acaban de decir en su oficina que no me pueden apoyar en nada porque no hay dinero. No recibo ni una despensa desde que me atropellaron más que lo de la canasta básica, pero eso lo voy a agarrar para la renta ¿y para comer cómo le hago?”.Quiroz Jácome pidió la ayuda de autoridades para ser escuchado y recibir el apoyo que necesita, pues comentó que sus lesiones le han impedido trabajar y no volverá a caminar, según lo advirtió su traumatólogo.