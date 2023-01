Hombre se niega a dar pensión alimenticia a menor; es apoyado por fiscales, acusan

La ciudadana y madre de familia María Susana Soto Hernández solicitó la ayuda del gobernador Cuitláhuac García Jiménez ante las injusticias de su ex pareja, Nazario Gómez Mora, quien se niega a pagar pensión alimenticia a su menor hijo pese a sentencia judicial y es supuestamente apoyado por fiscales.“Hoy me atrevo a salir ante los medios de comunicación, después de haber sido violentada tanto física como emocionalmente. Quiero demostrar que ya no tengo miedo ni me importa para quién trabaje. No me sentiré amenazada, no me importan sus influencias y si tiene por amigos a fiscales, pido ser escuchada”.Pidió la intervención del Gobernador ante el juez, Leopoldo Toss Capistrán, donde interpuso la demanda en el juzgado para obligar a Gómez Mora a depositar la pensión alimenticia.Señaló que en octubre del 2021 inició el proceso de demanda con el fin de obtener una pensión, misma que el juez ordenó y que hasta el momento se ha negado a cumplir.Reiteró que la demanda se realizó en el Juzgado Octavo de Primera Instancia especializada en materia general, donde el expediente cuenta con el número 12492021; a cargo del juez Leopoldo Toss Capistrán.“El 24 de noviembre se decretó que el señor debía de otorgar a mi hijo una pensión provisional, de un salario mínimo. pero el señor Nazario ha hecho caso omiso y ya ha pasado más de un año y el señor sigue en la misma postura”, recriminó Susana Soto.